Je suis une personne patiente, sérieuse, honnête, à lécoute, bien organise, J'ai effectue mon stage dans une maison de retraite et chez particulière et J'ai pris beaucoup des choses qui ma donner plus envie pour travailler dans ce domaine, pour s'occupe des personnes ages , des personnes malades. Je possédé mon permis B et véhicule.