Mesirin Evel SAMBA MALEKA

Titulaire d'une licence professionnelle en comptabilité et gestion financière, je souhaite intégrer une organisation à forte croissance afin de faire valoir mon savoir faire et y faire carrière. Je serai ravie dans un premier temps d'effectuer un STAGE D'IMPREGNATION ; En effet j'ai été stagiaire pendant 2mois à la direction financière du port autonome puis pendant 1an à la direction financière de TEPC.



Mes compétences :

Marchés financiers

 Savoir faire dans la vente et distribution des p

 Savoir synthétiser et présenter un travail par é

 Planning, coordination et Evaluation d’un travai

Assure une bonne gestion comptable