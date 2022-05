Meskoul MAHMOUD

Après 8 ans dans la vente et le marketing. J'ai eu une expérience dans la gestion des personnes, gestion de projet, organisation de la distribution, compte clé, lancement de produit, marché et l'activation de commerce. J'ai eu l'occasion de jouer dans des environnements locaux,. Je mène de nombreux projets d'affaires qui ont eu des résultats garantis et aussi le développement personnel de mon équipe et moi-même.



A ce niveau de ma carrière, je suis à la recherche de la position qui pourrait me permettre plus de nouveaux défis où mon expérience et mes réalisations pourraient contribuer fortement à l'entreprise.

Spécialités: Vente, Route de marché, Trade Marketing, gestion des ressources humaines, négociation, formation.Coacher, animer, encadrer et motiver le partenaire et son équipes de vendeurs, réaliser les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’entreprise sur mon territoire, entretenir, améliorer et instaurer l’image de marque de l’entreprise vis-à-vis de ses clients.