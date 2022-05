Je suis Mesmin Brice KIMBATSA,jeune homme très dynamique avec un sens inné de leadership.J'ai des grandes capacités en communication,aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. J'ai une très grande culture générale et des solides capacités analytiques sur des questions politiques,particulièrement en politique internationale. Je suis très ambitieux et prêt à tout pour atteindre mes ambitions.

J'accorde beaucoup d'importance et de soins à mes amitiés.J'estime que c'est le bien le plus précieux qu'un homme peut avoir. J'accorde beaucoup de crédit aux relations interpersonnelles.



Mes compétences :

Anglais

Capacités d'analyse

Communication

Communication écrite

Communication écrite et orale

Français

Leadership