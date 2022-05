Je suis Président Directeur Général de KECO GROUP HOLDING SAS (www.kecogroup.com), et Président de la Fondation Mesmin KABATH en sigle FOMEKA (www.fomeka.org).



Notre groupe est subdivisé en 3 pôles:



Le Pole construction dont la société majeure la Continental Construction Company (www.ccc-continentalconstructioncompany.com) est spécialisée dans les grands travaux de construction Routes, Ponts et Bâtiments. Ce pole est aussi constitué de JR International (www.jrintl.net).



Le Pole Énergie, avec notamment Africool, marque de produits de froid domestique (congélateurs, congélateurs, climatiseurs) fonctionnant aussi à l'énergie solaire (www.africool.fr),



Le Pole R&D Innovation avec la société Sea Consulting, spécialisée dans les formations sectorielles et transversales ainsi que dans la sûreté portuaire et maritime en application du code ISPS (www.seaconsulting.be).