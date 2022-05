Mesrati NABIL

J’ai effectué une formation fongécif diplomante de technicien en informatique ,

connaissances :

⦁ Architecture des micro-ordinateurs et étude des périphériques

⦁ Systèmes d’exploitation : DOS, Windows; Unix, Linux.

⦁ Logiciels bureautiques : Word, Excel, Access.

⦁ Réseaux : LAN - WAN

⦁ Protocoles de communication : TCP/IP

J'ai deja une experience dans le domaine , j'installe et je configure les machines

et au besoin j'assiste les utilisateurs.

actuellement je suis sous le statut d'auto entrepreneur je m'occupe de l'instation des certificat (cles D3+)

de securite (RGS,prisv1)

je me deplace chez le client en ile de france



rigoureux et travaillant avec beaucoup d’aisance



Mes compétences :

technicien informatique itinerant