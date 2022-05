Mess Drey est une songwritter qui a collaboré avec des musiciens de divers horizons : soul, jazz, gospel, reggae, électro, rock. Après plusieurs premières parties remarquées dont celles des Gladiators, Horace Andy, Adrian Byron Burns, FM Laeti... et nourrie de toutes ces rencontres et influences, Mess Drey nous livre une “open soul”. Une soul à la sauce hip-hop, funk, rock, reggae... Une voix soul et habitée, une énergie volcanique, Mess Drey impose sa griffe avec un live explosif.



Mes compétences :

parolière

Chant

Choriste

Comédienne

Composition musicale