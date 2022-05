Mess MELLAL

Ma capacité à répondre à des besoins individuels, à impulser motivation et réactivité. Je m'inscrit comme un soutient aux équipes pluridisciplinaires afin de coordonner et mutualiser toutes les synergies autour des différents projets, pour que chaque individualité devienne complémentaire.

Je suis désireux de veiller au respect de la qualité et de l'évaluation des accompagnements.

Voilà autant d'éléments qui me caractérise.



Mes compétences :

Chef de service

Management

Management par projet