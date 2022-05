Bonjour, Actuellement en DUT d'informatique à l'IUT de Dijon.

Mon objectif professionnel est de m’éloigner petit à petit de la partie technique et de programmation pour me rapprocher le plus possible de la gestion de projet et le management.



Mes compétences :

Java

PHP

UML

XML

C++

SQL

Personal Home Page

Pascal

NetBeans

MySQL

Microsoft Office

Microsoft Access

HTML

Delphi

Cascading Style Sheets

C Programming Language