Curriculum vitae



Etat civil





Nom & Prénom : Messai Boubaker Nacer

Date & Lieu De Naissance : 24/09/1971 à El-Oued

Situation Familiale : Marie avec Enfants

Service Nationale : Exempter pour charge Familiale

Adresse : BP 389 , Cité 1850 Logts Hassi Messaoud / Email : nacer2mbn2002@gmail,com

Tél-Fax : 029 75 05 55 Mobile : 06 61 40 10 00 / 05 54 63 10 03





Etudes & diplômes





* Niveau d'étude : 3 AS

* Diplômes : Aide Comptable depuis 10/02/1996

* Procuration Notarié d'Ouverture Bureau de Comptabilité

* Permis de Conduire Catégorie (B)





Expériences professionnelles





* Du 1997 a 1999 Gestionnaire au Coopérative Agricole

* Du 2000 a 2004 Comptable Principale au Sarl FILS BOUSBIA

* Du 2005 a 2007 Gestionnaire au BEST AL CATRING

* Du 2008 a Ce Jour Bureau d'Affaires





diverses





* Windows 98, 2000,Windows 7, XP, Vista

* Bonne manipulation d'Outil Office : Word, Excel

* Traitement Salaires, et poursuivre les Organisations Sociales CNAS, CASNOS, CNR et CACOBATPH ,

* Rapprochement bancaire , et établir Bilan Provisionnel, Bilan Fiscale et Etudes Techniques ,





langues





* Arabe : Très bien Parle, Écrit & Lus

* Français : Bien Parle, Écrit & Lus

* Anglais : Moyenne Parle, Écrit & Lus



* Bonne condition physique, sens de responsabilité, facilité d'intégration et esprit d'équipe,







