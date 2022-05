Messan KOTOGBE

Je suis un jeune entrepreneur TOGOLAIS à la recherche de relation professionnelle. Gestionnaire spécialisé en marketing et management des organisations .j'ai un certificat d'aptitude du métier d'auditeur interne.je suis entrain de monter ma première entreprise visible sur leArray ,je suis également entrain de chercher des contrats de représentation dans divers domaines pour ma structure.

je veux également être présent dans une grande entreprise et faire valoir ma compétence.

actuellement je suis à la recherche des importateurs de divers produits afin de vendre leur produits dans mes rayons .nous avons mis en place un programme de fidélisation equipé d'une carte de bonus la CARTE GODOGODO permettant à nos clients de faire des achats tout en gagnant des bonus de1-25%pour leurs futures consommation.



Mes compétences :

Audit

Audit interne

Fidélisation

Management

Marketing

marketing et management

Organisation

PROGRAMME

Programme de fidélisation