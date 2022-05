Messan TOMETY

- J'ai occupé respectivement les fonctions de Gestionnaire de stock, Comptable, Comptable/Chargé des Ressources Humaines, Responsable Administratif et Comptable. Aujourd’hui Consultant en Ressources Humaines et Directeur associé d'un cabinet d'expertise en Ressources Humaines, j'interviens dans les instances professionnelles et académiques. J'ai pu développer les compétences suivantes: - Prévention et gestion de conflits - Mise en place et actualisation d’outils de Management des Ressources Humaines(Privé et Public) - Mise en place de la Gestion Prévisionnelle des R H - Diagnostic de climat social- Diagnostic organisationnel - Évaluation des offres de formation (Enseignement supérieur) - Négociation et représentation -Conseils en fiscalité - Toutes études R H. Organisé et autonome, j'accorde une place de choix à l'écoute active.