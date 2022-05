Messanh Agbessi HOUNOUVI

Je suis HOUNOUVI Messanh Agbessi né vers 1985 à Oumako dans la Commune de Comé, marié et père d'un joli garçon appelé HOUNOUVI Julianus Crédo Précieux.

Je suis titulaire des baccalauréats séries G2 en 2004 et G3 en 2006, j'ai fait 2ans en droit à l'université d'Abomey Calavi

Je suis employé à l'Association des Caisses de Financement à la Base depuis janvier 2008, j'ai &galement fait des stages pratiques dans plusieurs institutins de la place.

J'ai en projet la poursuite de mes études pour avoir des diplômes universitaires.

Présentement je suis en quête d'autres emplois tels que caissier dans une banque et d'agent d'accueil.

Je souhaite avoir une relation professionnelle avec vous madame.

Merci pour votre collaboration et bonne réception.



Mes compétences :

AMI

Finance