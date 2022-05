Messaoud BADI

Titulaire de diplômes de technicien supérieur en Pétrochimie de l'INHC de BOUMERDES (Alger) et ingénieur d'état en chimie, ayant travaillé entant que responsable direct des unités acide sulfurique, des unités de fabrications des différentes formules des engrais fertilisants et conditionnements, j'ai participé pleinement aux études de choix des procédés des projets des fertilisants(acides sulfurique, acide phosphorique, engrais phosphatés et utilités) à la direction développement et chefs de service process des unités de fabrications des fertilisants (ammoniac,acide nitrique, nitrate d'ammonium, utilités et engrais phosphatés.....) chef des structure de conditionnement et produits finis chez FERTIAL et ayant subit plusieurs formation en sécurité et évaluation des risques, informatique ( Word, Excel, PowerPoint..)

Actuellement en retraite après 32 ans de service.



Mes compétences :

Environnement

Gestion des projet industriel

Gestion des déchets industriel

Formation du personnel dans les fertilisants

Process Engineering