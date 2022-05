Messaoud BOUCHAIB

Messaoud BOUCHAÏB (Infographiste, WebMaster, Directeur artistique et Fondateur de l'agence de communication RAYON GRAPHIC ). Diplôme supérieures en sciences exactes (Université de Constantine / 1997), diplôme universitaire en commerce international (Université d'Alger/ 2002), diplôme en infographie et techniques de communication 2005 , trois ans de travail entant qu'infographiste et technicien au niveau d'imprimeries industrielles (Alger/2005- 2008), promoteur et encadreur en art graphique au sein de plusieurs imprimeries, infographiste et agent de montage de plusieurs journaux, revues, livres.....



Mes compétences :

Communication

Design

Design Graphic

Infographie

Presse

Publicité

Webmaster