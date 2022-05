Messaoud GASMI

Actuellement à la recherche d'un emploi, je vous propose ma candidature pour un poste de manutentionnaire, manœuvre ou préparateur de commandes. Tout poste ne demandant pas de qualification particulière.



A la fois rigoureux et assidu, je tiens à vous assurer de ma motivation et de mon profond désir de travailler. Mes précédentes expériences professionnelles, diverses et variées, vous confèrent la certitude de mon adaptabilité à toutes les situations.



Disponible, je suis prêt à m’investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées. C'est pourquoi je vous sollicite afin d'obtenir un entretien qui me permettra de vous faire part de ma profonde motivation et de mon enthousiasme à rejoindre votre équipe.



Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à ma candidature. Pour entrevoir mon parcours professionnel, je vous invite à consulter mon curriculum vitae.



En espérant que ma demande retienne votre attention, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations les plus respectueuses.





M. GASMI Messaoud