Messaoud GOUTAS

Je suis un jeune diplôme en mécanique industriel. Pour instant j’occupe un poste de inspecteur

QC/QA mécanique ou je vais tout mon possible pour développer mes capacité et me connaissance

dans le domaine de la construction d'autre part mes étude était portée principalement sur la

maintenance donc de fait je suis polyvalent

 ingénieur de maintenance

 inspecteur QC/QA mécanique

 dessinateur industriel

 operateur de fabrication mécanique



Mes compétences :

Quality Assurance

Autocad

develop my ability

Welding

Solidworks

SAP

Quality Control

Microsoft Office

Fluid Mechanics

Feature Films

CATIA