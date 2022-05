Messaoud KHIER

NOM / KHIER

PRENOM / MESSAOUD

RESIDENCE ... BORDJ BOU ARRERIDJ ALGERIE

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / 25 12 1951 A BORDJ BOU ARRERIDJ ALGERIE



ETUIDES MEDIOCRES DUE A UNE MALADIE DE FAIBLESSE



ETUDES PROFESSIONNELLES PARFAITES



CAP DE COMPTABLE

certificat de maitrise des techniques COMPTABLE (CMTC)

certificat d'économie et de droit (CED)



PARCOURS PROFESSIONNEL



DE 1971 A 1986 chef comptable dans trois entreprise respectivement societe des mines, stes de matériaux de construction et environ 22 ans ste de cellulose



toujours cellulose , de 1986 a 2004

assistant financier (filiale

auditeur filiale

assistant financier au niveau du groupe



30 /11 / 2004 retraite



parrallement depuis 2004, gerant d'un cabinet d'expert comptable et complement du dossier pour agrément comptable commissaire aux comptes



interveant études et suivi des projets d'investissements.



a vous merci