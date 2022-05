Messaoud S

J'ai exercé pendant longtemps le métier d'audit qu'il soit interne ou externe.

Après une auto-formation, puisque à la base j'avais acquis une certaine expérience dans le domaine de l'audit externe, l'exercice de la fonction d'auditeur interne m'a permis d'acquérir et de développer une autre expérience dans un domaine très intéressant eu égard à l'intérêt qui lui est accordé.

La diversité des travaux, les travaux continuels, la réflexion et surtout l'absence de routine m'ont poussé à adopter ce métier ; Le bon côté....... Le mauvais côté, ça m'a coûté mon emploi eu égard à mes positions dans l'accomplissement de mes missions et dans l'élaboration de mes rapports ; Les remarques n'étaient pas acceptées, ne plaisaient pas et il fallait mettre fin à mon contrat seule solution qui pouvait mettre fin à l'auditeur qui ne voulait pas se soumettre ; Chômage qui a duré environ 5 mois.

La protection de l'auditeur n'est qu'un souhait loin d'être exaucé; La norme internationale d'Audit Interne à elle seule ne suffit pas ; La couverture et la protection de l'auditeur ne peuvent se faire qu'à travers un texte réglementaire comme c'est le cas dans certains pays.

Bon courage les Auditeurs Internes vous en avez vraiment besoin.



Mes compétences :

Audit et Gestion