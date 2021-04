Messaoud SAADAOUI

Madame, Monsieur,

Je possède une formation d'Ingénieur d’état en informatique Option Système d’information, et j'exerce actuellement mes fonctions comme développeur web.



Mon profil est orienté développement (intranet, internet, système d'information), et je dispose de rigoureuses connaissances en maintenance et mise en œuvre de bases de données. Mon expérience professionnelle m'a donné une approche concrète du travail en équipe que je souhaiterai mettre à profit en intégrant votre équipe de développement.



Mon sens de l'observation, de la précision, et ma grande rigueur sont des atouts majeurs. Je suis très attiré par les technologies .Net, objet, architectures n-tiers.



Mes compétences :

SQL

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Oracle Forms

Oracle

MySQL

Macromedia Flash

Linux Red Hat

Linux

JavaServer Faces

JavaScript

Java

HTML

Database Administration

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Programmation

Pascal

C++

Prolog

Delphi

MATLAB