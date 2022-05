Messaoud SEBAA

SEBAA Messaoud

né le 28 décembre 1951. Algérie

scolarité:

-école primaire Lounis Arezki (ex Rampe Vallée) Alger.



-Collège d'enseignement technique:

Diplômes CAP: a)CAP Serrurerie bâtiment

b)CAP plomberie et chauffage central

-Technicum à Kharkov Ukraine :

Diplôme Technicien en supérieur en charpente métallique.

-Institut des constructions civil et industriel de Kharkov Ukraine.

Diplôme: ingénieur en charpente métallique (Master)



Mes compétences :

Béton

charpente métallique

Dessin