Messaoud YOUCEF-OUALI

Je suis actuellement Ingénieur Cadre Chez PSA Peugeot Citroën où j’ai occupé, à ce jour, différentes fonctions. Aujourd'hui, je suis responsable Architecture Fonctionnelle et Intégration Numérique-Physique (Direction R&D / Caisse Habitacle Matériaux)



Je suis ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Cette formation a été complétée par un DEA (Univ. P. et M. Curie) et une thèse de Doctorat en Analyse Numérique soutenue au Centre de Mathématiques Appliquées de l’Ecole Polytechnique où j’ai démarré ma carrière professionnelle dans le domaine de la recherche. J’ai par la suite occupé différents postes en R&D, développement de méthodes numériques et de logiciels, prestations de services, stratégie, dans des sociétés comme le Groupe E.S.I., spécialisé dans le développement et la commercialisation de Codes de Calcul, la société METRAVIB spécialisée dans l’étude des vibrations et du bruit, ou encore le Bureau Calcul du Groupe Dassault Aviation.



J’ai par ailleurs, parallèlement à mes activités d’ingénieur, donné des colles de Mathématiques dans les Classes Préparatoires et j’ai enseigné les Mathématiques et l’Analyse Numérique à la Faculté des Sciences de Reims ainsi que dans des Ecole d’Ingénieurs ces dernières années.



Mes compétences :

Informatique

Ingénierie Système

Conception Produit / Process

Simulation numérique

Calcul scientifique

Stratégie

Organisation

Logiciels

Architecture Fonctionnelle