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Messaoud ZOBIRI

BATNA

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Entreprises

  • Centre Echamile Consulting Etude et Formation - Directeur

    2015 - maintenant من نحن ...
    تأسس مركز الشامل بمبادرة من مجموعة من الخبرات الجزائرية ذات التجربة الواسعة في مجال إدارة المؤسسات الاقتصادية و تقديم الاستشارات التسييرية و التدريب في المجال الإداري على المستويين الوطني و الدولي. يسعى المركز أن يقدر الحلول الإدارية التي تمكن المؤسسات الاقتصادية و غير الاقتصادية من دعم كفاءتها و رفع تنافسيتها من أجل قيمة أعلى لزبائنها انسجاما مع توجه الدولة في الاهتمام بتشجيع الإقتصاد المحلي في ضل التحديات و الرهانات التي تفرضها الظرفية الإقتصادية التي يمر بها العالم اليوم و التنافسية الكبيرة التي أصبحت تعطي الأفضلية لمن يملك و يستخدم المعارف و المهارات الذكية .
    يجمع مركز الشامل بين الاستشارات التسييرية بمختلف أنواعها و التدريب خصوصا للإطارات و القيادات العليا لإيمانه بأن الحلول الإبداعية لا تؤتي ثمارها إلا إذا كانت مدعومة برأس مال فكري و بشري .

    نستثمر خبرتنا في الارتقاء بتنافسية زبائننا و نوظف رصيدنا في بناء ثقافة الجودة و التميز .
    رؤيتنا:
    أن يكون مركز الشامل الخيار الموثوق الأول في الاستشارات، الدراسات و التدريب
    شعارنا:
    "نجاحكم غايتنا"

  • Chambre de l'artisanat et des métiers (Tebessa, Batna, Biskra) - Directeur

    2004 - 2011

  • Entreprise de travaux Publics et Batiment - Gerant

    1996 - 2004

  • Entreprise Intercommunale de Realisation et de Travaux - Directeur

    1982 - 1996

  • Sonatrach - Chef de quart

    1976 - 1982

Formations

Pas de formation renseignée

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