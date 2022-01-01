Messaoud ZOBIRI

Centre Echamile Consulting Etude et Formation
- Directeur
2015 - maintenant من نحن ...
تأسس مركز الشامل بمبادرة من مجموعة من الخبرات الجزائرية ذات التجربة الواسعة في مجال إدارة المؤسسات الاقتصادية و تقديم الاستشارات التسييرية و التدريب في المجال الإداري على المستويين الوطني و الدولي. يسعى المركز أن يقدر الحلول الإدارية التي تمكن المؤسسات الاقتصادية و غير الاقتصادية من دعم كفاءتها و رفع تنافسيتها من أجل قيمة أعلى لزبائنها انسجاما مع توجه الدولة في الاهتمام بتشجيع الإقتصاد المحلي في ضل التحديات و الرهانات التي تفرضها الظرفية الإقتصادية التي يمر بها العالم اليوم و التنافسية الكبيرة التي أصبحت تعطي الأفضلية لمن يملك و يستخدم المعارف و المهارات الذكية .
يجمع مركز الشامل بين الاستشارات التسييرية بمختلف أنواعها و التدريب خصوصا للإطارات و القيادات العليا لإيمانه بأن الحلول الإبداعية لا تؤتي ثمارها إلا إذا كانت مدعومة برأس مال فكري و بشري .
نستثمر خبرتنا في الارتقاء بتنافسية زبائننا و نوظف رصيدنا في بناء ثقافة الجودة و التميز .
رؤيتنا:
أن يكون مركز الشامل الخيار الموثوق الأول في الاستشارات، الدراسات و التدريب
شعارنا:
"نجاحكم غايتنا"
Chambre de l'artisanat et des métiers (Tebessa, Batna, Biskra)
- Directeur
2004 - 2011
Entreprise de travaux Publics et Batiment
- Gerant
1996 - 2004
Entreprise Intercommunale de Realisation et de Travaux
- Directeur