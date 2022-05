Messaoudi HAMID

Technicien supérieur en comptabilité et finance,ayant acquis une expérience professionnelle considérable :

 Tenue de la comptabilité selon NSCF.

 Les tenues des livres réglementaires.

 Etablissement des paies et suivi des personnels.

 Etablissement du bilan&audite de bilan et rectification si nécessaire.

 Etablissement des déclarations fiscale & parafiscale.

 Analyse et assainissement des comptes.

 Préparation, suivi supervision des inventaires physique et comptable des

Biens consommables et amortissables.

je chercher un environnement professionnel plus agréable, tout en me permettant de progresser.









Mes compétences :

Audit

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Comptabilité