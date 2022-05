Messaoudi MARWEN

MediaCom SA, leader en Tunisie en solutions Audiovisuelles, l’intégration de solutions Domotiques et aussi dans la vente et location d’équipements de son & lumière professionnels.



parmis nos solutions:



* Gestion de l’éclairage EIB (Avec variation de l’intensité et

de la couleur des luminaires)

* Eclairage architectural (des façades)

* Audio distribution (Sonorisation par zones)

* Télédistribution IP

* Video & Music on Demand

* Télé surveillance IP

* Téléphonie IP

* Contrôle d’accès et détection incendie IP

* Gestion et contrôle d’énergie EIB

* Gestion des mini bars IP dans l’hôtellerie

* Visio & Audio conférence

* Digital Signage (Signalétique dynamique)

* Traduction simultanée

* Vidéo Projecteurs et écrans motorisés (Vidéo projecteur

et écran descendant simultanément, cachés initialement au faux plafond)

* Solutions domotiques (pour villas, pour salles de réunion,

salles de congrès…)

* Equipements Pro Sound & Light (Discothèques, Scènes, Showrooms,

Studios de télévision, Salles de congrès…)



Secteur : High Tech



Mes compétences :

Éclairage public

Gestion réseau

Gestion de parc informatique

Son et lumière

After effect

Informatique