Jeune ingénieur en informatique diplômé de la faculté des sciences de Tunis , doté d'une double formation scientifique et informatique.

Au cours de mon cursus, j'ai été amené à développer une grande technicité et un esprit analytique. Maîtrisant le langage de programmation et possédant une excellente connaissance des différents systèmes d'exploitation, réseaux, programmation, l'analyse et la conception des systèmes et la gestion des bases de données