Messeko KOSSI BONIFACE

Je suis Architecte de patrimoine Formé à l’Ecole Supérieure d’Architecture de Grenoble en France. Consultant dans le domaine (Conception, Etude, Suivi et conseil); J'interviens aussi dans la gestion du patrimoine immobilier au Togo (Achat, Vente, Location). Je fais les conférences et séminaires sur la culture et la technique constructive locale dans le monde, plus particulièrement en Afrique. Enfin je suis Professeur à l’école d’Architecture Inter-Etats de Lomé EAMAU où j’enseigne l’Architecture de Terre (Cultures et techniques constructives locales)