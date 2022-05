Messeleka CHRISTINE

Bonjour,



Véritable conseillère commerciale et animatrice en dégustation , n'hésitez pas à me contacter pour représenter et faire découvrir vos vins en France mais aussi à l'étranger dans le cadre des salons stratégiques comme VINISUD à Montpellier mais aussi pour les foires aux vins dans les grandes enseignes, comme CARREFOUR...

Avec un Statut Indépendant, communicante, passionnée et experte en vin, je représente un "coût variable".

Parallèlement , j' ai aussi créé une structure associative "WINESYMPHONY , une autre façon ce découvrir le vin" " il y a plus de 7 ans à MONTPELLIER dans laquelle Je fais découvrir mes vins " coups de coeur " principalement à l'aveugle dans une approche qui se veut cohérente et ludique. A très bientôt.

N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Formatrice en vin

Développement commercial

Crédit documentaire

Dégustation

Salons professionnels

Evènementiel et logistique

Animation des ventes

Animation commerciale