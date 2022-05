Messieurs SCHOLLAERT YVON ET LARRIEU PATRICE

VALUESKILLS SAS lance F.O.C.U.S.

le logiciel « Révélateur de Compétences » à destination des établissements d’enseignement supérieur et de formation continue qui font le choix d’entrer dans l’ère de l’Evaluation 3.0



Une nouvelle approche pédagogique



FOCUS permet aux directions pédagogiques d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de formation continue de suivre en temps réel le niveau d’acquisition des compétences des apprenants. Outre le bulletin de notes, il permet ainsi de délivrer en fin de période, un Bulletin de compétences détaillé par matière et compétence.

FOCUS a été nominé dans la catégorie « coup de cœur » lors du concours régional IN’OVATIONS 2015 organisé par l’agence Régionale de l’innovation MADEELI.

Plus qu’innovant, FOCUS est un concept révolutionnaire dans le domaine de l’enseignement !