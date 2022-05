Messisoley@gmail.com MESSISOLEY

Après des années de vente de livres sur des sites dédiés aux particuliers, je me suis lancée dans l'aventure du e.commerce en commercialisant des produits relatifs au bien-être. Cette démarche c'est faite progressivement car beaucoup de difficultés se sont immiscées dans ma vie personnelle. Sans en faire le détail, comme beaucoup, je me suis retrouvée seule face à une multitude de problèmes me poussant alors à une remise en question totale de ma personne. J'ai trouvé beaucoup de réponses dans le développement personnel ainsi que d'autres techniques comme le Reiki, l'astrologie, les trames thérapeutiques, soins par les plantes....



Cette ouverture vers la dimension de la connaissance de l'être et du spiritisme m'a été salvateur. C'est la raison pour laquelle je voulais me dédier professionnellement au bien-être. Ce terme, très général, a le mérite d'englober tous les outils visant à l'harmonie physique et moral. Le but de mon site est de permettre à tout à chacun de trouver des articles (livres, bijoux, appareils de massage...) de qualité et aux meilleurs prix.

La Boutique du bien-être ne se spécialise pas dans tel ou tel domaine, elle reste ouverte et soucieuse de mettre en avant des produits de choix.