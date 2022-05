Messouma Nina Victoire BRINDOU

Je suis Victoire BRINDOU, assistante de direction a NUMAFRICA.

NUM AFRICA est une société à responsabilité limité (SARL), spécialisée dans l’archivage numérique et physique des documents de l’entreprise. Elle est partenaire de l’entreprise française « S.A.S EUROBAC », spécialisée dans l’archivage depuis plus de 20 ans.

NUM AFRICA est située à Marcory Résidentiel, avenue Marcory, rue de la paix à Abidjan (R.C.I.).

La sécurité et la pérennité des documents d’entreprise constituent aujourd’hui des objectifs que ce sont fixés les entreprises. Pour vous aider dans ces missions, NUM AFRICA vous propose de numériser vos documents et vous propose également que vous puissiez les externaliser.

NUM AFRICA vous permettra également d’augmenter l’efficacité et la réactivité des services clefs de votre entreprise et de gagner de l’espace.

nos domaines de compétences sont les suivant :

1 - Gestion physique de vos archives

- le tri

- le classement

2 -Conditionnement-stockage, gestion et informatisation

- le conditionnement

-la conservation

-l'informatisation

-consultation et restitution

- confidentialité

- destruction



Nos contacts : +225 21260254 ; cel : +225 08068397; e mail: numafrica@aviso.ci



Mes compétences :

Commerciale

Dynamique

Rigueur