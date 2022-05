Mestiri HABIB

ECN Engineering est un bureau d’études techniques, de suivi des travaux et d’ingénierie pluridisciplinaire.

ECN Engineering couvre une large gamme de services notamment dans les domaines du bâtiment, des infrastructures, de l’hydraulique et de l’environnement. ECN Engineering intervient dans toutes les étapes de réalisation du projet:

* Conception et études techniques du projet

* Maîtrise d’œuvre * Elaboration des cahiers des charges et plans d’exécution

* Etablissement des dossiers de consultation des entreprises, (DCE)

* Estimation du coût du projet

* Dépouillement des offres et rédaction des marchés

* Suivi et direction des travaux

* Pilotage et maîtrise de l’ouvrage délégué

* Réalisation des expertises, diagnostics et enquêtes sur terrain