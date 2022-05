Met CHRISTOPHE

Docteur en sciences des matériaux j'ai travaillé pour Renault SAS pendant plusieurs années au développement des systèmes de post traitement des moteurs diesels et à leur intégration et mise au point sur véhicules :

- Gestion de projets de recherche innovation sur l'élaboration de nouveaux matériaux pour les systèmes de dépollution automobiles

- Praparation / rédaction / suivi de contrat de recherche et brevets

- Mise au point moteur : pilotage des activités régénération filtre à particules sur plusieurs applications novatrices (nouvelle génération de soft CM, nouvelle architecture echappement, injecteur echappement, FAP sous turbo..)



J'ai été recrute recemment par PSA pour poursuivre des activités de mise au point moteur sur les systemes de dépollution FAP.



Mes compétences :

Matériaux

Catalyse

Gestion de projet

Système de dépollution