Méta POPPE

Bonjour,



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi, ayant validé une Licence 3 Tourisme et Développement à l'ISTHIA à Foix, antenne de l’université Jean-Jaurès Toulouse 2. Mon objectif professionnel serait d’exercer un métier en lien avec le tourisme durable. Cette forme de tourisme responsable est pour moi une conviction et fait également partie de mon éducation.



Quelques mots illustrant ma personnalité : Polyvalente, souriante, sociable, autonome, motivée, investie, organisée, curieuse.



Lors de mes différents voyages au Cap-Vert, Île de la Réunion, Île Maurice, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suède, Italie, Espagne, Belgique, Panama, Costa-Rica, Cuba... j'ai pu élargir mes savoirs, ainsi que forger mon caractère et mes passions qui sont les suivantes : Musique, nature, randonnées, voyage et photographie.



Mes compétences :

Développement durable

Animation de groupes

Guidage

Accueil physique et téléphonique

Planification

Connaissance de milieu agricole

Informatique

Connaissance des domaines touristiques