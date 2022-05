Metanga SANOGO

CURRICULUM VITAE

SANOGO Métanga

Directeur BCEAO à la retraite

Rue 61, Porte 100 – FASO KANU – BAMAKO - MALI

Téléphone : 74 56 25 18

Courriel : msdeniogho@hotmail.com

OBJECTIFS

Grâce à mon expérience de plus de 30 ans en gestion bancaire, monétaire et financière, en gestion administrative, en comptabilité, en audit et en mesure des risques, je possède une grande polyvalence et compréhension des mécanismes sous–tendant les organisations évoluant à divers niveaux de la chaîne de bonne gouvernance.

Aimant travailler au sein d’un environnement en changements constants, tout ce qui a trait à la gestion et à la coordination des activités d’une institution financière m’intéresse fortement. La disponibilité, le dynamisme dans le cadre de la réalisation de la tâche, la minutie et le respect des échéanciers sont aussi des éléments que je considère essentiels à tout bon travail.

De façon générale, je peux être utile pour les redressements des dysfonctionnements et des lacunes dans le gouvernement d’entreprise, les structures de contrôle interne, le système d’information, ainsi que l’inobservation de certaines normes de gestion.



• l’amélioration du fonctionnement du gouvernement d’entreprise ;

• la correction des insuffisances observées dans le système de contrôle interne et externe ;

• la mise en place des procédures fiables de gestion des risques ;

• l’organisation du système d’information comptable et la correction des lacunes relevées dans la mise en application du Plan Comptable Bancaire (PCB) et du SYSCOA.

En effet, je suis un professionnel compétent avec une expérience avérée, acquise pendant plus de trente ans à la Banque Centrale des Etats de l »Afrique de l’Ouest (BCEAO) et les Banques commerciales, dans les domaines de la direction générale et du gouvernement d’entreprise, de l’audit et du contrôle, maîtrisant l’interprétation et l’application de la réglementation bancaire et prudentielle en vigueur dans l’UEMOA :

 la loi bancaire ;

 le Plan Comptable Bancaire (PCB) et ses instructions ;



J’espère fortement avoir la possibilité de relever de nouveaux défis avec un nouvel employeur dans tout pays d’Afrique de l’Ouest, puisque je suis libre, physiquement et intellectuellement apte, et entièrement disponible.





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

1/06/1977- 31/01/2008 : 30 ans de Banque

2/09/2005 au 31/01/2008 : Directeur Général Adjoint Banque Atlantique Mali (BAM) à Bamako,

03/2003-31/08/2005 Secrétaire Permanent de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements du Mali (ABPEF).

Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

* Directeur de l’Agence Principale de la BCEAO pour le Mali à Bamako, 7 ans (du 2 février 1996 au 31 décembre 2002),

* Directeur Adjoint de 2ème classe : Chef du Service du Budget au Siège de la BCEAO à Dakar, 8 ans (du 1er janvier 1988 au 2 février 1996).

* Sous-Directeur : Inspecteur de Banques au Siège de la BCEAO à Dakar (du 1er août 1987 au 1er février 1988),

* Sous-Directeur : Chef du Service Administratif et Social de l'Agence Principale de la BCEAO pour le Mali à Bamako, 3 ans (du 1er juin 1984 au 31 juillet 1987)



Banque Centrale du Mali (BCM)

* Directeur Adjoint, puis Directeur des Affaires Administratives et Sociales, 3 ans (du 4 mars 1982 au 31 mai 1984),

* Directeur Adjoint des Opérations Financières de la BCM, 5ans (du 1er juin 1977 au 3 mars 1982)

Expérience professionnelle hors Banque Centrale

* Comptable Centralisateur à la Direction Générale de la SOMIEX à BAMAKO - MALI, du 1er novembre 1966 au 30 avril 1969 : 2 ans 1/2,

* Chef Comptable des Etablissements d'électricité ANNIBAL à NIAMEY - NIGER dans le Cabinet d’Expertise Comptable JEAN BOISSIN.

* Directeur des Etudes, Chargé de Cours au Collège Polytechnique de Commerce BRUCE à Lomé - TOGO : 4 ans, d’octobre 1971 à décembre 1974,

* Retour au Mali : Responsable du Bureau des Etudes de Prix des produits d'exportation de la SOMIEX : 3 mois (de janvier à mars 1975),

* Chef Comptable de la Compagnie Malienne des Pétroles TEXACO-AFRICA LTD à Bamako : 2 ans ½, de mars 1975 au 31 mai 1977 : (Tenue de la comptabilité en franc malien et Dollar US avec reporting sur les différents états analytiques destinés à la Direction Générale de Texaco Ltd à Coral Gables – USA),

* Commissaire aux Comptes de la Chambre de Compensation de l'Afrique de l'Ouest à Freetown - SIERRA LEONE, pour l'exercice 1979/1980,

* Commissaire aux Comptes de l'Opération de Développement Intégré de Baguinéda (O.D.I.B.) suivant Arrêté n° 3-825/MFC-CAB du 30 août 1979 du Ministre des Finances et du Commerce : de 1980 au 1er août 1987,

* Membre Comptable Qualifié de la Société de Comptabilité de France - Paris, N° matricule 8.850 depuis 1979,

* Ancien Secrétaire Général du Comité Syndical (SYNCAB) des Employés de la Banque Centrale du Mali (2 ans),

* Président-Membre-Fondateur de l'Amicale des Agents Maliens de la BCEAO - Siège à Dakar, (d’août 1987 à janvier 1996)



FORMATION

- Expert Comptable Agréé - Diplômé de la Société de Comptabilité de France, session de 1972, (Première Société Académique Française de Comptabilité fondée en 1881 et reconnue d’utilité publique en 1916),

- Diplôme d’Etudes Comptables Supérieures (D E C S) : de 1973 à 1978,

- Diplôme du Brevet d’Enseignement Commercial (B.E.C. 2ème degré - Option Comptabilité), session de juin 1966 du Lycée technique de Bamako,

- Diplômé de l'Institut de formation du Fonds Monétaire International à Washington DC (Cours de Politique et programmation Financières en 1981)

- Certificat de Formation en Gestion des Devises (Naïrobi : / Kénya en 1980),

- Membre d’honneur de l’Association des Contrôleurs, Inspecteurs et Auditeurs du Mali,



Autres connaissances

- Banque et Finance, Microfinance, Budget et Trésor, Monnaie et Crédit,

- Analyse et Programmation Financières,

- Informatique de Gestion : Word, Excel,

- Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA),

- Plan Comptable Bancaire (PCB) de l’UMOA,

- Français (Bon), Anglais (moyen), Russe (notions)

PROJETS ET REALISATIONS



1965 : Mémoire de stage pratique à l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) à Bamako

1967 : Mise en place de la Centralisation de la Comptabilité de la SOMIEX à Bamako

1970-1974 : Membre du jury des examens et concours comptables et commerciaux du Ministère de l’Education Nationale du Togo à Lomé

1972 : Restructuration du Collège Technique BRUCE de Lomé (TOGO) en Collège Polytechnique de Commerce avec toutes les possibilités de passerelles permettant aux étudiants de se présenter aux examens officiels d’Etat

1975 : Création et animation du Bureau des Etudes de conjoncture de la SOMIEX à Bamako

1975 : Organisation et tenue de la Comptabilité pluri monétaire (FCFA/Dollars US) de la Compagnie pétrolière TEXACO au Mali

1977 –1978-1979 : Conduite et exécution de missions spéciales d’audit interne à la Banque Centrale du Mali

1983 : Membre de l’atelier chargé de la révision des Principes Budgétaires de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au Siège à Dakar

1984 : Participation aux travaux techniques d’intégration du Mali à l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA)

Participation à l’élaboration des états financiers de fusion de la Banque Centrale du Mali et de la BCEAO

Encadrement actif de l’Opération pratique de l’échange monétaire Franc malien contre Franc CFA

1988 : Informatisation et amélioration des procédures de gestion budgétaire de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au Siège à Dakar

1988-1995 : (8 ans) Préparation et Exécution du Budget Général de la BCEAO au Siège à Dakar

1995 : Elaboration et mise en place des procédures, principes et méthodes de gestion administrative, comptable et budgétaire de la Commission Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) à Ouagadougou au Burkina Faso

1996-1997 : Redressement de la Gestion Comptable et Budgétaire de la BCEAO pour le Mali à Bamako (en ma qualité de Directeur de l’Agence Principale de la BCEAO pour le Mali)

1975-1987 : Organisation de la Comptabilité de plusieurs entreprises privées à Bamako

01/01/2003 : Création de mon Cabinet de Consultant sous le nom MSCONSEIL

Ancien membre du Conseil Economique, Social et Culturel du Mali

Ancien membre de la Chambre Consulaire de l’UEMOA

Ancien membre du Conseil d’Administration de la BRS MALI

A partir du 07/07/2005 : Conduite de la mise en place et ouverture de la Banque Atlantique Mali à Bamako.

02/09/2005 – 31/01/2008 : Directeur Général Adjoint de la Banque Atlantique Mali (BAM) – Bamako.

01/02/2008 – à ce jour : Consultant en Banque et Finance – Audit & Conseil.