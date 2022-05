Métaut CÉDRIC

Après 13 ans dans le domaine de l’installation électrique industriel, j’ai confectionné des installations électriques en commençant à partir de l’arrivée EDF en 20kV jusqu’à la prise rj45.

J’ai effectué une formation de technicien de bureau d’études en électricité, ce qui m’a permis de faire pendant 1 an des schémas électriques pour machines automatisées et avoir une proposition de chargé d’affaires en électricité tertiaire et industriel.

A présent je suis à la recherche d’un travail toujours dans le domaine de l’électricité en Savoie afin de pouvoir changer de région.