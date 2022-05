Disposant d’une grande expérience notamment dans le domaine de la manutention et du port de charges lourdes, de par les postes que j’ai occupé, je serai ravi de compter parmi vos employés et de mettre au profit de votre structure mes acquis professionnels.



Mes différentes fonctions m’ont appris à repérer les tâches et à définir certaines techniques que je pourrais appliquer en conséquence.

Je suis dynamique, très rigoureux, je sais me montrer rapide et efficace dans de nombreuses missions et notamment le respect des règles d’hygiène et du suivi de commandes.



Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae qui vous renseignera sur mon parcours professionnel.



Je suis disponible immédiatement pour un poste de nuit à temps complet ou de jour à mi-temps.



M. KARA

0762282893



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Premier

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word