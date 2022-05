Metge GILLES

Je suis né à Nîmes (Gard) le 19 septembre 1955 - signe de la vierge - Je suis le 3ème garçon d'une famille de 4 enfants (deux frères et une soeur) - mon père né en 1921 était cheminot et ma mère née en 1920 était sans activité professionnelle - J'ai fait des études primaire à Nîmes (jusqu'en 6ème : 1968), puis au grès des affectations de mon père à Cannes (5ème à 3ème : 1671), à Nice (1ére et 2ème année CAP métreur du bâtiment : 1973), puis interne à Paris (seconde métreur du bâtiment) et à Nîmes (1ére et terminale métreur du bâtiment : 1976 et 1ère et 2ème année BTS métreur du bâtiment : 1978 études interrompu en cours de 2ème année).

Entrée dans la vie active en 1978 (02/1978) : entreprise CCID à Lyon - service militaire (classe 1978/08) de 1 an - retour chez CCID entreprise de chauffage/plomberie ... secteur professionnel que je n'ai plus quitté jusqu'à ce jour.

Marié à Maryse (06/1980) - 4 enfants : Natacha (1981), Marion (1984), Aude (1990) et Mathieu (1993) - je suis l'heureux grand père de Messane (2008) fils de Natacha et Sofiène.



Dans le domaine du chauffage, ventilation, climatisation et plomberie pour des systèmes de technologie courante :

En phase exécution des chantiers, j’analyse, quantifie et chiffre les projets (déboursés et contrôles déboursés).

Etude des passages, implantation, dessin des installations sur plans coupes et schémas d’exécution, je résous les problèmes techniques globaux et de détails. Je pratique le logiciel de dessin Autocad que je maitrise.

Sélection, détermination des matériels, tuyauteries et gaines à mettre en œuvre, consultation puis commande des matériels pour les chantiers, je vérifie et suis les approvisionnements et les achats en coordination avec les conducteurs de travaux et/ou les chargés d'affaire.

Pour l’avoir déjà vécu dans d’autres Bureaux d’Etudes internes d’entreprises d’installation CVC et plomberie, j’ai la capacité de rejoindre une équipe constituée, de m’y impliquer, d’évoluer suivant les besoins et contraintes de la société et de prendre en charge en toute autonomie les études (projets et exécutions) de plusieurs dossiers (chantier) à réaliser.

Rigoureux et précis, habitué aux contacts avec les intervenants (architectes, B.E.T., entreprises, …), les fournisseurs, je suis opérationnel et efficace immédiatement.