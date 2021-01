Methline METHLINE LOUIS (LOUIS)

Polyvalente, dynamique et organisée, j’ai trois ans d’expérience dans l’Assurance. Je connais parfaitement les produits d’Epargne, de Retraite, de Placements, de Prévoyance et de Santé. C’est pourquoi, je souhaiterais collaborer avec les Mutuelles et les Compagnies d’Assurance afin de répondre aux exigences de leurs clients.



Mes compétences :

Finance

Comptabilité générale

Mathématiques appliquées

Comptabilité analytique

Gestion de la relation client

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel