Metidji DJAAFAR

Étant Mécanicien de formation professionnelle (Universitaire) et ayant exercer la fonction de chef de quart et service sur les bateaux de gros tonnage ; gestion, exploitation et maintenance de toutes les machines d'un navire, suite à celà une opportunité m'est présenté dans le domaine du Gaz dans un projet "EOR" au sud Algérien comme Opérateur : mixage de gaz et son injection dans les puits, viendra une autre experience dans la maintenance mécanique industrielle (Pétrole) qui était très benefique. En tant que superviseur en maintenance, j'ai participé à des travaux avec mon groupe de techniciens dans une entreprise publique dans le domaine de la construction, entre autre, chargé des engins des marques de réputation mondiale, et enfin une dernière experience de onze (11) mois comme technicien en montage mécanique avec Bonatti Spa. dans un projet d'une station de compression de gaz à Hassi R'mel appelé GR4. (Déc.2017).



Mes compétences :

Maintenance des équipements de l'industrie pétroli

mecanique Diesel

Air Compressors

Centrifuges

DfT

Firefighting

Requirements Analysis