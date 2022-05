J'ai une expérience plus de 10 ans dans le secteur hôtelier , j'ai occupé des postes en tant que chef du personnel , comptable,contrôleur , chef comptable et Directeur Administratif et Financier .

J'ai déjà travaillé avec des chaines hôtelières nommées que ce soit à l'échelle nationales tel que la chaîne Gesthobel et Yadis ou internationales comme RIU et Laicohotels.

j'avais aussi la chance de travaillé dans les hôtels balnéaires que dans les hôtels de ville .