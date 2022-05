Metod LYON

Aujourd’hui, les organisations comme les personnes sont confrontées à la complexité des situations de travail.

C’est à partir de ces confrontations que s’élaborent et se transmettent de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences.

Cette élaboration mobilise l’ingéniosité et la créativité, symbolisées, dans la mythologie grecque, par la METIΣ déesse représentant les savoirs pratiques que les artisans, les navigateurs, … utilisaient pour appréhender les situations complexes et mouvantes.

C’est à partir de cette METIΣ, spécifique à chaque organisation, à chaque individu, que METOD fonde ses orientations.

Accompagner les processus de changements individuels et organisationnels, nous amène à nous extraire des réponses standardisées et segmentées, en partant de cette METIΣ singulière pour proposer des actions de développement « sur-mesure ».



Notre métier

Accompagner les projets de développement et le changement…

… des organisations

Co-audit socio-organisationnel

Analyse des pratiques professionnelles et des référentiels métiers

Formation-action



… des personnes

Aide à l’élaboration du projet professionnel

Accompagnement à la prise de fonction, à la mobilité interne



Former aux méthodologies et aux outils d’analyse du travail et d’élaboration de l’expérience

Capitalisation et transmission des savoirs

Management de la créativité et de l’innovation



Concevoir des dispositifs d’accompagnement au développement des potentiels

Bilans de compétences

Retour d’expérience

Parcours de professionnalisation