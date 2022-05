Mets En Scène BAZOU

Spécialisé dans les repas évènementiel notre souhait est que nos prestations cantine soient des moments de détente pour vous et vos équipes de tournage, ces valeurs contribuent à la notoriété de la maison D Mets en Scène.



Chez nous, produits frais, plats originaux riment avec équilibre et plaisir gustatif.



Dans le cadre de vos prestations évènementielles catering. Il m’est tout à fait possible de vous recevoir vous et vos futurs collaborateurs.



Bien entendu, nous restons à votre entière disposition pour toute demande complémentaire.



N’hésitez pas à prendre contact avec nous et à nous faire part de vos demande de devis



M. DOUMBIA BAZOU

Directeur Général

D METS EN SCENE - Traiteur de Saveur

Port. : 06 28 32 71 39

Bureau :

Fax : 09 85 45 35 68

contact@dmets-enscene.com

www.dmets-enscene.com