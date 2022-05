Mettali HÉDI

Diplômé de l'Institut Supérieur des arts Multimédias ayant plus de 10 ans d’expérience dans la conception et le développement des systèmes d’information en utilisant les techniques Web et mobile. Profil polyvalent, je peux intervenir dans toutes les étapes du cycle de développement en utilisant et maîtrisant multiples technologies et méthodologies.

Bonne expérience en infographie et intégration web (front-end).





Mes compétences :

Javascript

PHP

HTML

MySQL

Personal Home Page

JQuery

Joomla!

Macromedia Flash

Linux

WordPress

HTML5

component development

Web Services

Virtuemart

PostgreSQL

Objective C

Microsoft Windows

Framework

Drupal

Cascading Style Sheets

Bootstrap

Apple MacOS

Web

CSS