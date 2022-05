Meunier JEAN-PIERRE

Ancien cadre de PME spécialisé dans l'éclairage.

D'abord directeur commercial de la PME familiale.

Cette PME fabriquait des ampoules d'éclairage.



Après la construction d'un voilier de 12,40 m, je ne peux pas mettre mon projet de voyage autour du monde à cause d'un accident me rendant paraplégique en 1988.



Je me consacre à l'accessibilité des personnes handicapé au sein de l'Association des Paralysés de France.



Mes compétences :

Bricolage

Electronique

PAO