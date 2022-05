Meunier JEROME

Je suis Jérôme Meunier, directeur artistique et designer d'interface, actuellement créatif senior chez Digitas France à Paris.



Après une première expérience de maquettiste dans l'édition, je me redirige très tôt vers l'interactif aux heures fastes de l'internet. J'y fais rapidement mes armes en m'imposant très vite dans mon agence.



2000 : BOUM ! La bulle éclate, les meilleurs restent.



Dès 2001, je deviens indépendant et intervient en direction artistique sur de multiples plateformes digitales de marque premium ou luxe pour Galerie Lafayette, Nina Ricci, Berlutti, Décathlon, Total ou Universal Music.



Mon expertise avancée en communication interactive et en e-commerce est renforcée depuis 2008 par une forte implication dans la communication 360°, le brand content et le storytelling.



Mes clients incluent Renault, Nissan, Wonderbra, Tic Tac, Whirlpool, Dassault ou Desperados.



Ces travaux, plusieurs récompensés, me permettent une approche complète et pertinente de toutes les problématiques digitales, tant en avant-vente qu'en réalisation.



Originaire du plat pays, j'adore pourtant le ski, je préfère le vin rouge à la bière et Astérix est mon personnage de BD préféré. Et non, je ne pisse pas dans les fontaines...



