Meunier VERONIQUE

Dans la continuité de mon parcours professionnel,

je souhaite poursuivre ma carrière de formatrice en coiffure.

Transmettre ma passion et mon savoir faire avec enthousiasme et pédagogie, tel est mon but !

Mes qualités relationnelles et organisationnelles, mes aptitudes managériales seront des atouts dans cette démarche.



Mes compétences :

Accueillir, installer et conseiller le client

Procèder à la mise en forme des cheveux

Présenter au client sa coiffure

Gérer les commandes et des stocks

Assurer l agestion administrative et comptable

Coordonner l'équipe, gerer les conflits

Mettre en place des actions commerciales

Présentations des articles en vitrines

Organiser des évènements, salons, défilés, shows

Manager une équipe

Former, soutenir, évaluer les stagiaires

gestions d'une entreprise type artisanale

Développer et adapter ses prestations

Caoching bien être dans son corps et dans sa tete