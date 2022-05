Meven PERRON

Étudiant de Licence PRO LOGIQ(Logistique de l'Organisation, de la Gestion Industrielle et de la Qualité ) à l'IUT de Lorient, développant mes connaissances dans le management de d’équipes, de projets et de la gestion de personnels et et la coordination, je recherche une alternance à partir de Septembre 2018 sans le domaine de la qualité, l'organisation ou de la logistique industrielle, pour laquelle des missions d'amélioration seraient à mettre en place.



Mes compétences: Leadership d'équipe, conduite de projets, planification de production, gestion de flux, management visuel, maitrise statistique des procédés, lean management, 5S, 7M





Un peu plus sur moi :

Surf & Crossfit

Dépassement de soit et développement personnel



Mes compétences :

Conduite de projet

Maîtrise statistique des procédés

Planification

Lean supply chain

Lean management

Gestion de projet

Lean Six Sigma

Leadership