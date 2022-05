Je suis Ex Militaire Professionnel, Logisticien de formation avec expérience professionnel dans les Forces Armées Centrafricaines (FACA) comme dernière poste, Chef de Bureau Archive à la 4em Bureau d'E-M-A ,

et au Fond Mondial pour la Nature le WWF comme Chef d'Unité Chargé de Discipline au Volet Conservation

des Aires Protégées de Dzanga-Sangha (APDS) et au service du gestion des Personnelle depuis 2012 jusqu'au Aout 2015.