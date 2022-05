Mexin NDONG MINTSA

Je suis Gabonais de formation économiste (Maîtrise en économie publique), française (Certificat d'Aptitude au Professorat des Collège) et financière (Master 2 en finance). Jusqu'en juillet 2015, j'enseignais le français et l'économie. J'ai fait des recherches sur les services environnementaux, les gaz à effet de serre (GES) et sur la conciliation de la séquestration du carbone par les forêts du Bassin du Congo et la finance du carbone. j'ai passé des stages à la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Gabon (BICIG) en 2012.

Aujourd'hui, je suis inscrit en master 2 gestion de l'environnement à l'Université Senghor d'Alexandrie en Egypte.

Domaines de compétences:

-Evaluation économique et financière des projets;

-Gestion des projets;

-Évaluation d'impact économique, social et environnemental des projets;

-Élaboration des questionnaires d'enquête ;

-Analyse statistique des projets;

-Gestion des pêcheries ;

-Analyse des iimpacts environnement aux des cultures/ autochtones.

-Informatique: Word, Excel, PowerPoint; Sphinx; SPSS 21; MS project.



Mes compétences :

Environnement